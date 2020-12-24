Правительство утвердило начало зимнего призыва с 25 декабря

Зимний призыв рядового состава на обязательную военную и альтернативную военную службу в Республике Армения начнется с 25 декабря. Как сообщает «Арменпресс», это решение принято на заседании правительства.

В решении, в частности, говорится: “Объявить зимний призыв на обязательную военную и альтернативную службу рядового состава граждан мужского пола с 25 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года включительно (далее - зимний призыв 2020 года), которым исполняется 18 лет до 31 декабря 2020 года включительно, а также тех граждан, отсрочка от призыва на обязательную военную службу рядового состава которых прекращается до 31 декабря 2020 года включительно.

Решением правительства предусматривается также в рамках зимнего призыва 2020 года до 14 февраля 2021 года включительно в установленный срок демобилизовать военнослужащих рядового состава, прошедших обязательную военную или альтернативную военную службу.