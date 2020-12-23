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В районах Гадрута, Джабраила и Физули обнаружены тела 14 погибших военнослужащих

В районах Гадрута, Джабраила и Физули обнаружены тела 14 погибших военнослужащих

В результате поисковых работ на участках Гадрута, Джабраила и Физули обнаружены останки еще 14 военнослужащих. Об этом Арменпресс сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“22 декабря поиски проводились и на участках боевых действий под Шуши, там тел погибших не обнаружено. Сегодня поисковые работы продолжаются по направлениям Гадрута, Джабраила, еще 1 поисковая группа работает на участке Мартуни”, - сообщил Тадевосян.


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