Канада приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Канада временно прекращает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Решение вступит в силу в полночь 21 декабря по местному времени (08:00 мск). Ограничения не касаются грузоперевозок и технических остановок, когда пассажиры не выходят из самолета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как уточнили в пресс-службе правительства Канады, такое решение было принято на совещании премьер-министра страны Джастина Трюдо с членами кабмина. Пока ограничения вводятся на 72 часа. Кроме того, всем пассажирам, прибывшим из Великобритании в Канаду в воскресенье, нужно будет пройти дополнительную проверку.