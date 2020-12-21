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Полиция подвергла приводу мэра Гориса Аруша Арушаняна

Полиция подвергла приводу мэра Гориса Аруша Арушаняна

В рамках возбужденного уголовного дела Полиция Армении подвергла приводу мэра Гориса Аруша Арушаняна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“В рамках возбужденного уголовного дела мэр был подвергнут приводу”, - отметили в полиции.

В полиции не уточнили, в рамках какого уголовного дела подвергнут приводу мэр Гориса, отметив, что дело передано в Следственный комитет. В Следственном комитете также подробностей, касающихся возбужденного дела не сообщили.


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