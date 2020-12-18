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В посольствах Армении за рубежом откроются Книги соболезнований

В посольствах Армении за рубежом откроются Книги соболезнований

В дни траура, объявленного в Армении и Арцахе, в посольствах Республики Армения за рубежом откроются Книги соболезнований. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“В объявленные в Армении дни траура в дипломатических представительствах Армении за рубежом открываются Книги соболезнований”, - сказала Нагдалян.

Из посольства Армении в Иране сообщили, что, исходя из ситуации с COVID-19, они считают целесообразным принимать послания с соболезнованиями по адресу электронной почты посольства [email protected]

В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур. Траурное шествие в память о жертвах с Площади Республики в Ераблур состоится 19 декабря в 13:00.


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