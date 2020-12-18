 Арменпресс имеет все шансы стать голосом Армении: Государственному агентству 102 года

Первое Государственное информационное агентство Армении «Арменпресс» отмечает свое 102-летие.

Директор агентства Арам Ананян подчеркивает, что агентство в течение ближайшего года планирует сконцентрироваться на укреплении международного авторитета. “Наша цель -увеличить присутствие агентства в международных новостных потоках, лентах, а также продукцию, создаваемую Арменпресс, сделать более разнообразной, современной, привести в соответствие со спросом потребителей. В ближайшее время уже будут такие технические возможности, и мы считаем, что и наши читатели, и абоненты, и партнеры очень скоро заметят эти изменения”, - сказал Арам Ананян.

Из его слов следует, что Арменпресс имеет все возможности стать голосом Армении, а это очень востребовано. В течение последнего года информационные агентства всего мира работали в условиях чрезвычайного режима, Армении досталось вдвойне, поскольку страна подверглась и военным действиям. “Эти события - эпидемия COVID-19 и война показали, что агентство и сможет, и должно иметь такую стратегическую цель - стать голосом Армении и решить эту проблему. Сегодня более чем важно, чтобы сказанное нашей страной, наши представления были услышаны в первую очередь нашими союзниками, также и всеми людьми, государствами и организациями, заинтересованными судьбами Армении и Арцаха. Для этого мы приложим все усилия и все наши стремления”, - подчеркнул Арам Ананян.

Говоря о достижениях, достигнутых за последнее время, он отметил, что есть рост доверия читателей к продукции агентства. На данный момент важны и шаги, которые будут предприняты в обозримом будущем.

Арменпресс был основан 18 декабря 2006 года. Решением Национального совета Первой Республики Армения стало действовать Армянское телеграфное агентство, беспрецедентное государственное информационное агентство. В настоящее время Информационное агентство “Арменпрес” действует как закрытое акционерное общество, акциями которого управляет Республика Армения. Агентство является старейшим в Армении. В настоящее время Арменпресс выпускает ряд информационных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, общинную, региональную, международную, культурную, спортивную, ленты интервью, фото- и видео-новостей Армении.

В ноябре 2017 года правительство Армении приняло решение о реорганизации закрытых акционерных обществ “Республика Армения-Республика Армения” и “Республика” в форме присоединения к ЗАО “Арменпресс”.

Команда Арменпресс сохраняет ведущую роль агентства в армянском информационном поле и создает прочные основы для обеспечения и развития присутствия агентства на региональных и международных информационных площадках. Агентство активно освещает, пропагандирует и представляет в ведущих международных СМИ все важные события, имеющие значение для Республики Армения, дает отпор азербайджанской пропаганде. Оно было и остается на передовых позициях международного признания Геноцида армян и раскрытия турецкой политики отрицания.

Арменпресс ежедневно публикует новости, доходящие до нескольких сотен на армянском, русском, английском, арабском, французском языках. Он активно действует почти на всех социальных платформах. Агентство одно из немногих в Армении, страница которого в Facebook обновляется, индексируется News google.com, сайт агентства соответствует современным требованиям и доступен как для компьютеров, так и для смартфонов.

Арменпресс имеет много абонентов как в Армении, так и за рубежом. Среди них, помимо средств массовой информации, и посольства, международные организации, банки, аналитические центры и т. д.

Международное сотрудничество

Агентство представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете национальных информационных агентств Черноморского региона, в Совете национальных информационных агентств Юго-Восточной Европы и балканских государств (наблюдатель) и во Всемирном конгрессе информационных агентств. В 2014 году Арменпресс руководил Советом национальных информационных агентств Черноморского региона, Информсоветом СНГ и Информсоветом СНГ. Заседания проходили в Ереване.

Арменпресс имеет двусторонние договоры с более чем 20 ведущими информационными агентствами мира, около трети были заключены в последние годы. Среди партнеров Арменпресс агентства: ТАСС, Рейтерс, Синьхуа, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпрес, БЕЛТА, Казинформ и многие другие СМИ, с которыми осуществляется обмен информацией и фотографиями

Сотрудники агентства периодически участвуют в различных международных форумах, информационных выставках и в программах обучения.

Сотрудничество с Республикой Арцах

Арменпресс оказывает всестороннюю поддержку становлению и укреплению арцахского информационного агентства “Арцахпресс”. С “Арцахпресс” подписано соглашение о сотрудничестве, которое предполагает интернационализацию информации “Арцахпресс” через каналы Арменпресс, и популяризацию Республики Арцах.

В октябре 2016 года между Арменпресс и Союзом журналистов Арцаха был подписан Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает организацию образовательных программ для молодых журналистов Арцаха, как посредством дистанционного обучения, так и посредством визитов в Армению.

Пресс-центр

На сегодня пресс-центр Арменпресс - одна из самых активных, актуальных и авторитетных площадок для пресс-конференций в Армении. Еженедельно пресс-центр проводит около 4 мероприятий с широким освещением. Пресс-центр Арменпресс принимает ведущих представителей государственной, политической, экономической сфер, сфер культуры и спорта. Пресс-конференции транслируются в прямом эфире.

Фото-сервис

Агентство активно работает над модернизацией фото-сервиса. Фотохроника агентства оказывает всестороннюю помощь государственным органам и ведомствам. В частности, оно поддерживает Министерство иностранных дел Республики Армения в организации зарубежных выставок и в подготовке публикаций в иностранной прессе. Фото-служба располагает богатым информационным и фотоархивом, в котором представлена уникальная история всего региона Армении. В фотоархиве хранится около 100 000 фотографий. Часть архива Арменпресс уже оцифрована. Это “History. Armenpress.am”, где публике представлены оцифрованные версии более 10 000 фотографий, которые соответствуют лучшим профессиональным стандартам.

Видео-сервис

Арменпресс активно работает над развитием видеоконтента. Усилия агентства направлены на создание более интересного и качественного контента. Сделаны первые серьезные шаги для входа на это поле. Агентство готовится иметь там значительную роль.

Освещение международных новостей

Арменпресс - самое цитируемое армянское СМИ в международной прессе. Помимо партнеров, новостями Арменпресс пользуются такие международные гиганты, как CNN, UPI, Синьхуа, BBC, “РИА Новости” и др.

Образовательные программы

Арменпресс в 2012 году сотрудничестве с “Reuters” провел семинар для армянских фотожурналистов, в рамках которого были переподготовлены около двух десятков фотожурналистов.

Ежегодно в агентстве учебную практику проходят более 30 студентов ЕГУ, ЕГЛУ, Государственного университета физической культуры и спорта, специализирующихся на журналистике и в переводческом деле.

Арменпресс поздравляет всех своих нынешних и бывших сотрудников с годовщиной, всегда стремясь сохранить свое достойное место в разнообразии СМИ.