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Пресс-секретарь премьер назвала фейком слухи о переселении азербайджанцев в Степанакерт

Пресс-секретарь премьер назвала фейком слухи о переселении азербайджанцев в Степанакерт

Распространяемые в СМИ слухи о поселении азербайджанцев в Степанакерте являются дезинформацией. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян в беседе с Арменпресс.

«К сожалению, некоторые армянские СМИ становятся инструментами и своей деятельностью способствуют распространению в армянской среде ложной азербайджанской информации», - сказала Мане Геворгян.


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