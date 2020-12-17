Пресс-секретарь премьер назвала фейком слухи о переселении азербайджанцев в Степанакерт

Распространяемые в СМИ слухи о поселении азербайджанцев в Степанакерте являются дезинформацией. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян в беседе с Арменпресс.

«К сожалению, некоторые армянские СМИ становятся инструментами и своей деятельностью способствуют распространению в армянской среде ложной азербайджанской информации», - сказала Мане Геворгян.