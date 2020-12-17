Мы готовы продолжать наши функции: Путин о гуманитарной помощи арцахцам

Президент России Владимир Путин выразил готовность продолжить процесс оказания арцахцам гуманитарной помощи. Как передает «Арменпресс», этот вопрос Путин затронул в ходе сегодняшней онлайн пресс-конференции.

“Мы надеемся, что международные посредники перейдут от слов к делу и начнут помогать людям, которые нуждаются в этом, в первую очередь, беженцам, возвращающимся в Арцах, и не только Россия будет делать это, направлять туда помощь, но и международные организации начнут действовать. Мы со своей стороны готовы продолжать эти функции”, - сказал Путин.

16 декабря военнослужащие контингента российской миротворческой миссии доставили в город Мартакерт Нагорного Карабаха пакеты гуманитарной помощи с продуктами питания и предметами первой помощи. Гуманитарные пакеты получили более 100 семей. Медицинские подразделения Министерства обороны России продолжают оказывать помощь жителям Степанакерта и Мартакерта. В общей сложности российские врачи приняли 529 человек, в том числе 63 ребенка.