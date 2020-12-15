Родственники пропавших без вести военнослужащих Эчмиадзинской в/ч требуют встречи с главой Генштаба

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих Эчмиадзинской воинской части, погибших в войне против Арцаха 27 сентября, требуют встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Оником Гаспаряном. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила участница акции перед Министерством обороны Анаит Адоян в беседе с журналистами.

«Нас уже все приняли, мы всем задали свои вопросы, ждем ответа. Мы хотим, чтобы Оник Гаспарян принял нас, понять, что он может сказать», - сказала Адоян.

Родственники пропавших без вести военнослужащих требуют от властей проведения поисковой операции в Зангеланском районе. Родители не понимают, почему до сих пор не проводились поиски в этой области, почему процесс длится так долго.

«Когда начнутся поисковые работы, мы присоединимся к ним со всей этой группой», - сказала Анаит Адоян.

Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих протестуют с 1 декабря. В Минобороны им сообщили, что делают все возможное для скорейшего проведения поисковых операций в Зангелане.