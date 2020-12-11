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За незаконное пересечение государственной границы Армении задержан человек: СНБ

За незаконное пересечение государственной границы Армении задержан человек: СНБ

Служба национальной безопасности Армении сообщает, что за незаконное пересечение охраняемой государственной границы Армении задержан один человек, возбуждено уголовное дело.

«Арменпресс» обратился в СНБ для разъяснения информации о том, что нарушителем в приграничной общине Бердаван Тавушской области в ночь с 9 на 10 декабря оказался азербайджанец, и был задержан сотрудниками СНБ.

В СНБ сообщили следующее: “Задержанный незаконно пересек охраняемую государственную границу Республики Армения. Об этом были получены оперативные данные, в результате поисковых работ этот человек был обнаружен, возбуждено уголовное дело, задержанному дан статус подозреваемого”.

Больше подробностей СНБ не может сообщить по причине тайны следствия.


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