В ООН подтвердили намерение направить миссию в Нагорный Карабах

ООН сохраняет намерение направить свою миссию в Нагорный Карабах и призывает все стороны к сотрудничеству для ее скорейшего прибытия в регион. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в ООН сообщали, что миссия по оценке нужд жителей региона должна прибыть в Нагорный Карабах в начале декабря, однако пока этого не произошло. "Я бы не сказал, что есть какие-то препятствия, - отметил Дюжаррик. - Детали все еще прорабатываются".

"Как я уже отмечал, мы готовы удовлетворить гуманитарные нужды всех пострадавших от конфликтов регионов, - подчеркнул он. - Наши коллеги в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов и в других департаментах работают со всеми вовлеченными сторонами, чтобы провести независимую оценку гуманитарных потребностей".

Он призвал "все стороны сотрудничать с ООН для содействия скорейшему направлению миссии".

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.