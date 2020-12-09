Правовая граница между Арменией и Азербайджаном будет зафиксирована в результате переговоров

Правовая граница между Арменией и Азербайджаном не зафиксирована, она будет уточнена в результате предстоящих переговоров: на данный момент нет и не может быть территории, уступленной Республикой Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом заверил вице-премьер Армении Тигран Авинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата Армена Хачатряна о том, какие процессы происходят в Сюникской области, в частности, в общине Тех и на дороге Горис-Капан.

Тигран Авинян отметил, что в настоящее время готовятся правовые документы для предстоящих двусторонних переговоров, которые, скорее всего, пройдут в этом году при посредничестве российских партнеров.

«На данный момент могу сказать, что правовая граница между Арменией и Азербайджаном как таковая не является окончательной. И мы представили все юридические документы, карты, которые станут основой для этих переговоров, и переговоры по этой повестке дня состоятся в ближайшие недели», - сказал Авинян.

Что касается фактического развертывания Вооруженных сил, вице-премьер сказал, что на данный момент у нас есть представители Вооруженных сил на различных позициях в районе ниже села Тех, и их окончательная дислокация, а также окончательная дислокация по всей границе в целом, будет происходить в результате переговоров.

«Я хочу заверить, что по эту сторону границы Армении ничего не уступлено и не может быть уступлено. Однако хочу уточнить, что правовая граница как таковая должна быть принята обеими сторонами в качестве итогового документа в результате переговоров», - заключил Авинян.