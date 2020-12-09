Дан старт глобальной программе Сообщество «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора» запустила свою новую программу, Сообщество «Аврора», созданную после тщательной оценки гуманитарной сети «Авроры» и основных направлений ее работы.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе фонда IDeA, сообщество «Аврора» будет объединять и поддерживать самоотверженных людей со всего мира, осуществляющих важнейшую деятельность на локальном уровне. Перед запуском проекта была разработана подробная анкета для потенциальных участников Сообщества «Аврора», призванная гарантировать, что новая программа будет отвечать их реальным потребностям. «Аврора» планирует активно поддерживать членов программы, связывая их друг с другом в соответствии с направлением деятельности, способствуя обмену опытом и продвигая проекты участников на собственных платформах.

Новая программа также задействует связи инициативы с международными гуманитарными деятелями и станет важным инструментом, позволяющим «Авроре» продолжить привлекать профильных экспертов, спикеров и партнеров, принимающих активное участие в многочисленных проектах инициативы, в том числе в Диалогах «Аврора» и в программе гуманитарной помощи Арцаху, а также ее более масштабном проекте, в рамках которого планируется приглашать в регион гуманитарных лидеров.

«За время своего существования «Аврора» создала невероятную сеть преданных своему делу гуманитарных деятелей, добивающихся ощутимых перемен к лучшему на местах. Как человек, чей проект получил от «Авроры» огромную помощь, я горячо приветствую запуск новой программы Сообщество «Аврора», которая объединит и поддержит связанных общей целью людей, позволив им добиться максимальных результатов», – сказал лауреат премии «Аврора» – 2017 доктор Том Катена, главный врач больницы Mother Mercy в Судане и председатель Гуманитарной инициативы «Аврора».

Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, преобразует этот опыт в глобальное движение. Программа Сообщество «Аврора», запущенная в Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления, будет служить катализатором будущих изменений и поддерживать гуманитарных работников на местах благодаря онлайн-группам, коллегиальному обучению, мастер-классам экспертов, специализированному контенту, участию в Диалогах «Аврора» и других проектах инициативы, а также продвижению гуманитарной повестки в собственных медиа-каналах «Авроры».

«С помощью программы Сообщество «Аврора» такие активисты как я получат возможность общаться, учиться, делиться знаниями и информацией с широким кругом экспертов, единомышленников и современных героев на глобальном уровне. Я ожидаю, что проект позволит мне развить и ускорить мою работу по защите интересов женщин и расширению прав и возможностей молодежи, а также подвести под нее устойчивую базу», – отметила Шад Бегум, исполнительный директор организации Association for Behaviour and Knowledge Transformation (ABKT) и член Сообщества «Аврора».

Благодаря поиску решений конкретных проблем на местах участники Сообщества «Авроры» дают шанс на новую жизнь тем, кто нуждается в этом больше всех. В год, когда Гуманитарная инициатива «Аврора» отмечает свое пятилетие, программа Сообщество «Аврора» подарит выдающимся современным героям возможность использовать созданную за эти годы гуманитарную сеть «Авроры» для развития своих проектов, посвященных самым разным темам, от гендерного равенства и прав человека до качественного образования, защиты детей, мира и справедливости.