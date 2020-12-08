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Президент Армении направил президенту РФ письмо с просьбой о помощи в вопросе демаркации границ

Президент Армении направил президенту РФ письмо с просьбой о помощи в вопросе демаркации границ

Президент Армении Армен Саркисян направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи в вопросе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в своем письме Армен Саркисян еще раз поблагодарил президента России за усилия, которые привели к прекращению кровопролития в Нагорном Карабахе и установлению режима прекращения огня, что помогло избежать новых жертв и трагедий.

В то же время президент Армении отметил, что, к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации.

Принимая во внимание исключительную важность и актуальность вопроса, президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий.


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