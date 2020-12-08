Армен Саркисян встретился с Сержем Саргсяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с третьим президентом Республики Армения Сержем Саргсяном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, обсуждалась сложившаяся в стране ситуация.