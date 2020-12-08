Армен Саркисян встретился с Сержем Саргсяном
Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с третьим президентом Республики Армения Сержем Саргсяном.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, обсуждалась сложившаяся в стране ситуация.
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