 Офис третьего президента Армении подтверждает подлинность записи разговора Саргсяна и Лукашенко

Офис третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна подтверждает подлинность обнародованной 7 декабря аудиозаписи, на которой Серж Саркисян и президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждают вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом. Как сообщает «Арменпресс», в офисе Сержа Саргсяна подтвердили, что этот разговор состоялся 14 октября 2016 года в Ереване на заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

“Вчера вечером в офис третьего президента поступили многочисленные запросы от СМИ о распространенной на одном из телеграмм каналов записи. Все хотели выяснить, соответствует ли обсуждение в записи действительности, когда это произошло, где, и почему? До сих пор третий президент Армении Серж Саркисян об этом не говорил.

Непонятно, каким образом в интернете появился непубличный разговор, состоявшийся 14 октября 2016 года в Ереване на заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Офис третьего президента Армении принимает публикацию записи как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что разговоры в закрытом формате не подлежат комментарию, как было до сих пор”, - говорится в сообщении, распространенном офисом третьего президента Армении.

7 декабря в интернете была распространена аудиозапись, на которой Серж Саргсян и президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждают вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом. В ходе обсуждения Александр Лукашенко пытается убедить Сержа Саргсяна, что Азербайджану должны быть возвращены 7 районов, на что Серж Саргсян отмечает, что он не может этого сделать, так как за освобождение этих территорий армянская сторона понесла 5 000 жертв. Александр Лукашенко также отмечает, что за эти 7 районов президент Азербайджана готов заплатить 5 млрд долларов, Серж Саргсян отвечает, что он сам “предложит 6 млрд долларов, чтобы Азербайджан отказался от этих 7 районов”.