Датский депутат отметил важность принятия в парламенте резолюций, осуждающих геноциды

Глава делегации Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы Ларс Аслан Расмуссен считает важным, чтобы парламент страны принял ряд резолюций, осуждающих геноциды, в том числе и Геноциды армян и езидов.

Как передает Арменпресс, об этом Расмуссен сказал в ходе встречи с депутатом Национального собрания Армении, представителем езидской общины Рустамом Бакояном.

“Рустам Бакоян поблагодарил гостя за желание встретиться с ним, что, по его словам, свидетельствует об особом внимании и отношении Ларса Аслана Расмуссена к национальным меньшинствам. Депутат сообщил, что в Армении самым многочисленным национальным меньшинством являются езиды”, - говорится в сообщении, распространенном на сайте Национального собрания Армении.

Собеседники говорили о проблемах езидской общины, связанных с сохранением языка, религии и культуры. Рустам Бакоян отметил, что Армения - единственная в мире страна, в которой в школах езиды имеют возможность изучать родной язык. Разговор коснулся и Геноцида в Синджаре, Рустам Бакоян поинтересовался возможностью его принятия парламентом Дании.

Глава делегации Дании в ПАСЕ отметил, что в этом направлении предпринимаются определенные шаги. По словам Ларса Аслана Расмуссена, в парламенте Дании должен быть принят ряд резолюций, осуждающих геноциды, в числе и Геноциды езидов и армян.