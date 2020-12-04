Первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту Степанакерта уже в декабре: РИА новости

Власти Республики Арцах и России обсуждают вопрос об открытии воздушного сообщения, первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту Степанакерта уже в декабре. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказал источник в администрации Арцаха.

"Сейчас обе стороны - наша и российская - прилагают усилия к тому, чтобы это случилось", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы в Степанакерте уже до конца года.

Он добавил, что воздушная гавань будет обслуживать в том числе пассажирские рейсы, которые, как ожидается, будут прибывать в Арцах не только из Москвы, но и из российских регионов.

Другой источник подтвердил достоверность этих планов. По его словам, "вероятно, уже до конца текущего месяца мы будем свидетелями тому, как первые российские самолеты приземлятся в Нагорном Карабахе".