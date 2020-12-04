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Гагик Царукян в качестве обвиняемого 5 декабря приглашён в СНБ

Гагик Царукян в качестве обвиняемого 5 декабря приглашён в СНБ

Следственное управление Службы национальной безопасности Республики Армения лидеру партии “Процветающая Армения” Гагику Царукяну отправило очередное извещение с требованием  5 декабря в 14:30 явиться на допрос. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Царукяна Эмиль Хачатрян, опубликовав это извещение.

“Вас, в качестве обвиняемого, вызывают на дополнительный допрос по уголовному делу, которое расследует Следственное управление СНБ Республики Армения”, - говорится в извещении.


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