Турция для Армении представляет большую угрозу, чем Азербайджан: итоги опроса

Участники опроса, проведенного в Армении, считают, что Турция безопасности Армении представляет большую угрозу, чем Азербайджан. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 4 декабря заявил директор ООО “ЭМ ПИ ДЖИ”, действительного члена международной ассоциации “GALLUP International”, Арам Навасардян

“Мы опросили граждан, какая страна или страны угрожают безопасности Армении. 86,5% упомянули Турцию, 70,9% - Азербайджан”, - представил Навасардян, добавив, что имена других стран упоминались меньше.

Респондентов также спросили, безопаснее ли сегодня Республика Армения, чем до Второй Арцахской войны.

“15,4% заявили, что определенно безопаснее, 19,5% - достаточно безопаснее, 18,9% - небезопасна, 38,2% - совсем небезопасна”, - сказал Арам Навасардян.

8,1% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.