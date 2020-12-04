В Степанакерте и на территории общин Аскерана будут взрывать неразорвавшиеся боеприпасы

Около 11:00 на территории возле дома 123 по ул. Туманяна в Степанакерте будут взрывать неразорвавшиеся боеприпасы. Национальная служба безопасности призывает не беспокоиться при звуках взрывов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

Неразорвавшиеся снаряды будет обезвреживать неправительственная организация, занимающаяся разминированием “Halo Trust”.

“В течение дня мероприятия по обезвреживанию различных боеприпасов, обнаруженных саперами, будут проведены в районе поселков Хнацах и Айгестан Аскеранского района. Призываем, при звуках взрывов не проявлять беспокойства.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вновь призывает в случае обнаружения оружия и боеприпасов немедленно звонить в кризисный центр по номерам 911, 101, 112. Они действуют круглосуточно”, - говорится в сообщении ГСЧС Арцаха.