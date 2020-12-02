Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию Международного комитета Красного Креста 

Вице-премьер Тигран Авинян 2 декабря принял делегацию Международного комитета Красного Креста (МККК) во главе с директором Управления МККК по оперативной деятельности в Европе и Центральной Азии Мартином Шюппом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, поблагодарив за прием, Мартин Шюпп отметил, что между МККК и Арменией налажен эффективный диалог. Он подчеркнул важность сотрудничества с Межведомственной комиссией по вопросам пленных, удерживаемых и пропавших без вести лиц.

Были обсуждены вопросы, связанные с обменом военнопленными, поиском пропавших без вести и тел погибших военнослужащих. Вице-премьер отметил, что нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс.

Тигран Авинян отметил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применять принцип "всех на всех". Также предлагается создать механизм, согласно которому в случае обнаружения новых военнопленных каждая из сторон обязуется вернуть их без каких-либо предварительных условий.

Стороны также коснулись гуманитарной ситуации в Арцахе и вопросов оказания необходимой помощи пострадавшим в результате боевых действий гражданам.