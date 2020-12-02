Арарат Мирзоян встретился с Католикосом Всех Армян

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине встретился с Его Святейшеством Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином II.

Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.