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Омбудсмен Арцаха обновил список пленных

Омбудсмен Арцаха обновил список пленных

Благодаря видеоматериалам, обнаруженным сотрудниками офиса Защитника прав человека Арцаха, удалось определить почти 60 военнопленных, не опознаны лишь некоторые.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщил Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян. “На основе опубликованных видеозаписей, доказательств, собранных из показаний родственников, а также показаний, телефонных звонков и других доказательств мы постоянно обновляем наши списки пленных. Проводим отдельные мероприятия и по установлению фактов в отношении около 40 задержанных и пропавших гражданских лиц.

Все собранные данные мы регулярно передаем в государственные и в международные органы, ожидая эффективной работы по защите прав и возвращению заключенных. Мы сотрудничаем с омбудсменом Армении и с частными адвокатами по вопросам обмена данными и других соответствующих процессов”, - отметил Артак Бегларян.


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