Глава МИД Армении поблагодарил Джоркаеффа за помощь Арцаху

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян принял посла Доброй воли во имя Армении, всемирно известного армянского футболиста, чемпиона мира и Европы Юрия Джоркаеффа. Как сообщает Арменпресс, об этом Айвазян написал на своей странице в Twitter.

«Я принял посла доброй воли Юрия Джоркаеффа. Выражаю глубокую признательность Франции и армянской общине Франции за их поддержку и солидарность с народом Арцаха, что символизирует прочные братские отношения между нашими двумя народами», - написал Айвазян.