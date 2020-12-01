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Глава МИД Армении поблагодарил Джоркаеффа за помощь Арцаху

Глава МИД Армении поблагодарил Джоркаеффа за помощь Арцаху

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян принял посла Доброй воли во имя Армении, всемирно известного армянского футболиста, чемпиона мира и Европы Юрия Джоркаеффа. Как сообщает Арменпресс, об этом Айвазян написал на своей странице в Twitter.

«Я принял посла доброй воли Юрия Джоркаеффа. Выражаю глубокую признательность Франции и армянской общине Франции за их поддержку и солидарность с народом Арцаха, что символизирует прочные братские отношения между нашими двумя народами», - написал Айвазян.


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