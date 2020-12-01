Премьер-министр принял братьев Джоркаефф

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в правительстве встретился с послом Доброй воли во имя Армении, известным футболистом армянского происхождения, чемпионом мира и Европы Юрием Джоркаеффом и советником президента Федерации футбола Армении, вице-мэром французского города Десин Денисом Джоркаеффом.

Премьер-министр поблагодарил братьев Джоркаефф за содействие и помощь Армении и Арцаху в это непростое время. “Я рад снова принимать Вас. Деятельность и поддержка, которую семья Джоркаефф осуществляет во благо Армении и Арцаха, очень значимы. В эти непростые времена мы должны объединиться, объединить наш национальный потенциал, чтобы преодолеть трудности и двигаться вперед. Нам нужно быть более активными, более взаимосвязанными”, - сказал Никол Пашинян.

Юрий Джоркаефф поблагодарил премьер-министра за теплые слова, подчеркнув, что армянская община Франции всегда будет поддерживать армянский народ, Армению и Арцах. “Г-н премьер-министр, мы сегодня находимся здесь, чтобы оказать гуманитарную и моральную поддержку, чтобы засвидетельствовать прочные армяно-французские связи. Мы продолжим наши обязательства, мы останемся рядом с вами”, - сказал он.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, связанные с укреплением национального потенциала в нынешней ситуации, укреплением связей Армения - Диаспора - Арцах и с армяно-французскими дружескими отношениями.