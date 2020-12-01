Араик Арутюнян видит возможности формирования в Арцахе правительства национального согласия

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян для обсуждения текущих задач и планов на будущее начал вести политические консультации с широким кругом политических и общественных кругов. Как сообщает Арменпресс, об этом президент Арцаха написал на своей странице в Facebook.

“По их результатам я вижу возможности формирования в Арцахе правительства национального согласия, которое во имя безопасности и развития нашей Родины и благополучия людей объединит все наши усилия. В своем выступлении на инаугурации в качестве президента Республики Арцах я упомянул, что моя рука ради солидарности и сотрудничества всегда будет протянута ко всем моим соотечественникам. И сейчас я хотел бы подчеркнуть, что в этот критический и решающий момент мои руки всегда будут протянуты к любому, кто готов сложить хотя бы один кирпич на стену воссоздания нашей Родины. Поэтому я призываю всех объединиться, не только ради того чтобы совместными усилиями выйти из этой ситуации, но и вместе пройти долгий путь развития и укрепления, что является единственным способом обеспечить достойную жизнь и нам и будущим поколениям. Я ожидаю, что каждый из нас откажется от своих личных и групповых амбиций и интересов и будет служить одним и тем же национальным целям, стоя плечом к плечу”, - написал Араик Арутюнян.