В Армении подтверждено 356 новых случаев COVID-19: вылечились 1 078 заболевших

По состоянию на 30 ноября в Армении всего подтверждено 135 124 случаев COVID-19, 108 442 заболевших вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 23 976 пациентов. За последние сутки проведено 1 097 тестов. Всего проведено 510 127 тестов.

Таким образом, на сегодняшний день подтверждено 356 новых случаев COVID-19, вылечились 1078 заболевших. Небольшое количество подтвержденных случаев связано с выходными днями.

В общей сложности, от COVID-19 зафиксировано 2 164 летальных исходов (увеличилось еще на 22). Зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 542.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян