Слухи о нахождении в Азербайджане 150 армянских военнопленных ложны: Зара Аматуни

Зара Аматуни, руководитель программ по коммуникации и профилактике Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении, заявила, что слухи о 150 армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане ложны. Как сообщает «Арменпресс», об этом Зара Аматуни заявила в ходе онлайн обсуждения, состоявшегося 27 ноября.

“Мы пытались выяснить в средствах массовой информации, распространяющих эту информацию, откуда поступила эта информация, но не смогли. МККК никогда не публиковал, и не будет публиковать статистические данные о разыскиваемых лицах. Мы работаем с властями по каждому делу. В целом, наша работа проходит в довольно деликатных ситуациях, по каждому случаю мы работаем с ответственными органами. Только стороны имеют право публиковать данные о пленниках.

Мы можем лишь судьбы этих людей держать под своим вниманием, и информировать их семьи о наших посещениях. С середины октября мы выяснили данные о ряде пленных, о которых сообщили их семьям. Я призываю эти семьи быть с нами на связи”, - сказала Аматуни.

Что касается роли МККК в возвращении пленных, Зара Аматуни подчеркнула, что у МККК нет такой функции.

“В соответствии с международным правом мы лишь информируем стороны о том, что пленники не должны быть в зоне внимания общественности. Решение о возвращении может быть принято только сторонами, МККК может только помочь”, - сказала Зара Аматуни.