В Степанакерте на 95 - 97% восстановлено газоснабжение и электроснабжение

В Степанакерте при поддержке российских миротворцев восстанавливается мирная жизнь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что в настоящее время уже восстановлено 95 - 97% газоснабжения и электроснабжения. Начала работать городская электростанция.

Военнослужащие Международного противоминного центра МО РФ провели работы по обнаружению взрывоопасных предметов в местах проведения восстановительных работ, в том числе и в двух школах, в которых в ближайшее время возобновится учебный процесс.