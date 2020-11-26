Правительство Армении заказало вакцину от COVID-19 в расчете 10% населения

Нагрузка на систему здравоохранения, связанная с COVID-19, в пределах терпимости. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян. Со вчерашнего дня нет тяжелых больных, которых невозможно поместить в больницы, мы надеемся, что ситуация сохранится”, - сказал министр, добавив, что они пока не думают об уменьшении коечного фонда.

Касаясь вопроса вакцины, министр сообщил, что они внесли аванс на покупку вакцины.

“Мы предварительно заказали вакцину от COVID-19 в расчете 10% населения, что по оценкам, составляет 300 000 жителей, срок поставки колеблется до середины весны”, - сказал Торосян.