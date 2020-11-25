Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня: Пашинян
21:32, 25 Ноябрь, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает принятую Сенатом Франции резолюцию о признании Республики Арцах историческим. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.
«Решение Сената Франции является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня», - написал Пашинян.
Сенат Французской Республики принял проект резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики». Законопроект принят 305 голосами «за», 1 голос «против» и 30 «воздержавшихся».
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