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Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня: Пашинян

Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает принятую Сенатом Франции резолюцию о признании Республики Арцах историческим. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Решение Сената Франции является историческим. Международное признание Арцаха входит в международную повестку дня», - написал Пашинян.

Сенат Французской Республики принял проект резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики». Законопроект принят 305 голосами «за», 1 голос «против» и 30 «воздержавшихся».


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