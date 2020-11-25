Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-11-20

ЕРЕВАН, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 ноября, курс доллара США сократился на 0.62 драмa и составил 511.69 драм. Курс евро вырос на 0.23 драмa и составил 609.06 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.78 драм. Курс британского фунта сократился на 1.95 драмa и составил 682.70 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 704.61 драмa и составила 29605.6 драм. Цена серебра сократилась на 12.81 драмa и составила 380.93 драм. Цена платины сократилась на 183.37 драмa и составила 15398.34 драм.