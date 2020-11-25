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МО опровергает слухи об отставке Оника Гаспаряна

МО опровергает слухи об отставке Оника Гаспаряна

Министерство обороны не подтверждает сведения об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью МО Армении Геворг Алтунян.

“Министерство не подтверждает эти сведения, ничего подобного нет”, - сказал Алтунян.

Согласно сведениям, появившимся на Telegram каналах, начальник Генштаба Оник Гаспарян подал в отставку. 


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