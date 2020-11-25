МО опровергает слухи об отставке Оника Гаспаряна
13:49, 25 Ноябрь, 2020
Министерство обороны не подтверждает сведения об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.
Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью МО Армении Геворг Алтунян.
“Министерство не подтверждает эти сведения, ничего подобного нет”, - сказал Алтунян.
Согласно сведениям, появившимся на Telegram каналах, начальник Генштаба Оник Гаспарян подал в отставку.
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