МО опровергает слухи об отставке Оника Гаспаряна

Министерство обороны не подтверждает сведения об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью МО Армении Геворг Алтунян.

“Министерство не подтверждает эти сведения, ничего подобного нет”, - сказал Алтунян.

Согласно сведениям, появившимся на Telegram каналах, начальник Генштаба Оник Гаспарян подал в отставку.