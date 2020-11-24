В Армении показатели COVID-19 снижаются, однако специалист призывает не терять бдительность

Анализ данных по COVID-19 в Армении за последнюю неделю показывает медленное снижение числа заражений. В разговоре с «Арменпресс» заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Гаяне Саакян отметила, что если во время войны ежедневно регистрировалось более 2 000 новых случаев, то в последние дни их число сократилось вдвое. Ежедневно регистрируется 1 300 - 1 400 новых случаев.

“Эпидемиологическая картина такова, что мы имеем медленный спад, как и в случае с первой волной. Это не значит, что COVID-19 исчезнет полностью. Будет наблюдаться тенденция медленного снижения, после чего не исключено, что у нас снова будет рост”, - сказала Гаяне Саакян.

Можно ли сегодня говорить о развитии коллективного иммунитета в случае Армении? Отвечая на вопрос, Гаяне Саакян отметила, что в случае с Арменией говорить о заражении значительной части общества несколько условно. По последним данным, выявлено около 127 000 случаев заражения, если добавить к ним и бессимптомные случаи, то, по словам Гаяне Саакян, это не так много. По ее словам, если говорить о коллективном иммунитете, то должно быть инфицировано не менее 70 - 80% населения.

Насколько высок риск повторного заражения? Гаяне Саакян отметила, что Всемирная организация здравоохранения имеет 5 - 6 описанных случаев повторного заражения.

“В любом случае, на данный момент нет стандартного определения того, что такое повторное заражение, чтобы мы могли понять, имеем ли мы дело с повторным заражением или с плохо вылеченным, продолжающимся процессом. Всемирная организация здравоохранения пока не дает четкого определения. Нет данных о продолжительности воздействия антител. Я не могу точно сказать, через какое время после болезни иммунитет человека будет на пике. В любом случае процент антител в следующие один - полтора месяца после выздоровления низкий, после чего он повышается. Хотя через некоторое время снова уменьшается”, - сказала она.

Специалист подчеркивает, что поведение граждан, которые еще не заразились, уже заразились и выздоровели, должно оставаться прежним. Необходимо и дальше соблюдать все правила безопасности. То есть дезинфицировать руки и поверхности окружающих предметов, поддерживать социальную дистанцию, носить маску. Пока вирус, болезнь окончательно не изучены, эти правила следует соблюдать.

По словам Гаяне Саакян, сейчас большее внимание уделяется COVID-19, но запущена система контроля над сезонным гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями. По последним данным, массового распространения сезонного гриппа пока нет, хотя ожидается циркуляция типов “А” и “В”.

Анна Гзирян