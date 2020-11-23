В Армении назначен новый министр образования, науки, культуры и спорта

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Араик Арутюнян освобожден с должности министра образования, науки, культуры и спорта Армении. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, другим указом Армена Саркисяна новым министром образования, науки, культуры и спорта Армении назначен Ваграм Думанян.