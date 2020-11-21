Шойгу обсудил обстановку в Карабахе с президентом и министром обороны Азербайджана

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уверен, что действующий в Нагорном Карабахе режим прекращения огня будет соблюдаться и впредь. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “ТАСС” об этом он заявил в субботу на встрече с президентом и министром обороны Азербайджана Ильхамом Алиевым и Закиром Гасановым.

"Считаю, что с исторического заявления [лидеров России, Армении и Азербайджана] прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше", - сказал российский министр обороны.