81,5% опрошенных положительно относятся к размещению российских миротворцев на территории НКР

81,5% опрошенных в Армении положительно относятся к размещению российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 16 ноября сказал полноправный член “GALLUP International Association” в Армении директор ООО “ЭМ Пи Джи” Арам Навасардян.

“81 - 82% опрошенных положительно относятся к размещению российских миротворцев”, - представил Арам Навасардян. Исследование было проведено 13 ноября.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября в 01:00. Российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Всего планируется задействовать 1 960 российских миротворцев, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спецтехники.