Армия обороны Арцаха есть и останется: Пашинян

Армия обороны Республики Арцах будет иметь такой же статус, как и прежде, то есть до совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на онлайн пресс-конференции 16 ноября.

“Армия обороны Арцаха будет иметь тот же статус, потому что это Армия обороны Арцаха. Большая часть тех 20 - 35 000 солдат, о которых я говорил, - это солдаты Армии обороны. Это означает, что Армия обороны Арцаха существует и будет существовать. Армия обороны должна развиваться, стать сильнее и быть гарантом суверенитета Арцаха”, - сказал Пашинян.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября в 01:00. Российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Всего планируется задействовать 1 960 российских миротворцев, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спецтехники.