Деятели культуры, искусства и науки Армении - главам России, США, Франции, международным организаци

Представители культуры, искусства и науки Армении обратились с посланием к президенту России Владимиру Путину, новоизбранному президенту США Джо Байдену, президенту Франции Эммануэлю Макрону, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как передает Арменпресс, в сообщении говорится, что в ситуации, сложившейся в результате боевых действий в Арцахе (Нагорный Карабах), особенно когда, в частности, некоторые территории Республики Арцах находятся под контролем Азербайджанской Республики, деятели культуры, искусства и науки Армении выражают глубокое убеждение в том, что многочисленные армянские исторические и культурные памятники в Арцахе, свидетельствующие о многовековой истории и присутствии армян в этом регионе, находятся под серьезной угрозой.

«Основанием для подобной убежденности является то, что в течение 45 дней этой войны вооруженные силы Азербайджана преднамеренно наносили удары по армянским историческим и культурным памятникам. Церковь Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши - уникальный памятник XIX века, представляющий огромную ценность для армянского народа, подверглась преднамеренной бомбардировке беспилотников. Также был нанесен удар по археологическим раскопкам Тигранакерта – крупного города, представляющего 2000-летнюю эллинистическую и раннесредневековую армянскую цивилизацию. Между тем армянская сторона, государственными, индивидуальными и общественными усилиями, не только сохранила, но и восстановила исторические и культурные памятники исламского народа. В то же время обеспокоенность обусловлена преступлениями, и ранее совершенными Азербайджаном против армянского культурного наследия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении десятилетий Азербайджан систематически совершал культурный геноцид, уничтожая находящиеся под его контролем памятники культуры Армении.

Самым, пожалуй, очевидным проявлением культурного геноцида стало разрушение десятков тысяч гигантских резных хачкаров и надгробий на средневековом армянском кладбище в Старой Джуге (Нахиджеван), которые Азербайджан сровнял с землей в течение 1998-2006 гг. Только в Нахиджеване было разрушено около 89 средневековых храмов, 5 840 хачкаров и 22 000 исторических надгробий. Об этом преступлении имеется множество фактических данных, в том числе – фото- и видеоматериалов. 16-я Генеральная ассамблея Международного совета по памятникам (ИКОМОС) в резолюции, принятой в октябре 2008 года, выразила глубокую озабоченность по поводу вандализма в отношении армянского культурного наследия, с сожалением отметив, что «это наследие, которое когда-то занимало достойное место в сокровищнице всемирного наследия, отныне не может быть передано будущим поколениям».

«Над памятниками армянского культурного наследия дамокловым мечом нависла опасность не только физического уничтожения, но и тот факт, что в течение многих лет научные круги Азербайджана всевозможными фальсификациями пытаются стереть идентичность армянских памятников, зачастую приписывая авторство другому народу (в основном представляя их албанскими памятниками). Руководство Азербайджана, не теряя времени, сразу же после подписания перемирия начало проводить свою политику незаконного присвоения и фальсификации истории Армении, что является еще одним доказательством реальной угрозы памятникам армянской культуры».

Мы обращаемся к вам с глубокой уверенностью в том, что вы своим авторитетом и усилиями будете содействовать тому, чтобы Азербайджанская Республика взяла на себя ответственность за сохранение армянских памятников в целости и сохранности - в соответствии с принципами, закрепленными в международных конвенциях. Совершенно очевидно и задокументировано, что многие из них на протяжении ряда лет реконструировались и украшались, а некоторые монастыри и церкви превратились в действующие места религиозного культа. Поэтому существует острейшая необходимость в том, чтобы соответствующие международные организации в сотрудничестве с компетентными ведомствами Армении и Азербайджана зафиксировали текущее состояние памятников истории и культуры и обеспечили осуществление дальнейшего мониторинга и публикации результатов.

Мы ожидаем, что государство Азербайджан со всей ответственностью обеспечит безопасность и все необходимые способы, чтобы граждане Армении, Республики Арцах, а также зарубежные армяне имели свободный доступ к армянским историческим святыням и другим памятникам, оказавшимся на территории Азербайджана, которые являются поистине бесспорной и неотъемлемой частью всемирного культурного наследия», - говорится в послании.

Композитор, Народный артист Армянской ССР Тигран Мансурян

Композитор, Заслуженный деятель искусств Армении Степан Ростомян

Оперный певец, Заслуженный артист Армении Геворг Акопян

Композитор, Заслуженный деятель искусств Армении Ерванд Ерканян

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении, Заслуженный деятель искусств Армении Эдуард Топчян

Художественный руководитель главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении, Заслуженный артист Республики Армения Сергей Смбатян

Оперный певец, Заслуженный артист Армении Липарит Аветисян

Дирижер Государственного камерного хора "Овер", ректор Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, Заслуженный деятель искусств Армении Сона Ованнесян

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного хора Армении, Заслуженный деятель искусств Армении Роберт Млкеян

Композитор, Народный артист Армении Артур Григорян

Музыковед, Заслуженный деятель искусств Армении Анна Аревшатян

Музыковед, специалист по средневековой музыке, Заслуженный деятель искусств Армении Мгер Навоян

Директор Фонда «Научно-исследовательский институт древних рукописей Матенадаран» имени Месропа Маштоца Ваан Тер-Гевондян

Директор Национальной картинной галереи Армении Марина Акопян

Директор Музея-института Комитаса Николай Костандян

Директор Исторического музея Армении Давид Погосян

Директор архива и музеев Первопрестольного Святого Эчмиадзина отец Асогик Карапетян

Заслуженный архитектор Армении Артак Гулян

Заслуженный деятель искусств Армении Давид Казарян

Директор Института искусства НАН Армении, член-корреспондент НАН Армении, Заслуженный деятель искусств Армении Арарат Агасян

Заместитель директора Института искусства НАН Армении, Заслуженный деятель искусств Армении Анна Асатрян

Директор фонда «Музей-институт Геноцида армян», главный научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН Армении Арутюн Марутян

Певица, Заслуженная артистка Армении Шушан Петросян

Певица, Заслуженная артистка Армении Ирина Закиян

Опернпя певица Аракс Мансурян

Оперная певица Сирануш Гаспарян

Директор фестиваля "Ереванские перспективы" Сона Ованнесян

Оперный певец, дьакон Ованнес Нерсесян

Оперная певица Алина Пахлеванян

Актриса Назени Ованнесян

Заслуженная артистка Армении Нелли Херанян

Дирижер, певец Ваге Бегоян

Заслуженный артист Армении Тигран Нерсисян

Директор Музея литературы и искусства имени Егише Чаренца, Заслуженный деятель искусств РА Каро Варданян

Директор Национального академического хора Армении Давид Терзян

Режиссер, Заслуженный деятель искусств Армении Грач Кешишян

Заслуженный деятель искусств Армении Авет Барсегян

Оперный певец, Народный артист Армении Барсег Туманян

Академик НАН Армении, директор Института истории НАН Армении Ашот Мелконян

Академик НАН Армении, директор Института востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян

Директор Дома-музея Мартироса Сарьяна, кавалер Ордена искусства и литературы Французской Республики Рузан Сарьян

Писатель, Заслуженный деятель искусств Армении, доктор филологических наук, удостоенный медалей Мовсеса Хоренаци - Армении и Александра Пушкина - Российской Федерации Аветик Исаакян

Певец, композитор Ваан Арцруни

Профессор, лауреат международных конкурсов, директор Дома-музея Арама Хачатуряна, Заслуженный деятель Республики Польша Армине Григорян

Директор Национальной библиотеки Армении Анна Чулян.

Послание открытое, к подписям присоединяются и другие деятели и представители интеллигенции.