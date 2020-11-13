Великобритания выразила надежду, что прекращение огня в НКР приблизит к полному урегулированию

Соединенное Королевство приветствовало заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, выразив надежду, что оно приблизит стороны к полному урегулированию конфликта путем переговоров. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила делегация Великобритании в Постоянном совете ОБСЕ.

“Соединенное Королевство приветствует тот факт, что лидеры Армении и Азербайджана договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Понятно, что прекращение огня было необходимо в контексте роста числа жертв среди гражданского населения и перемещенных лиц, а также увеличения числа случаев COVID-19. Эти действия предотвратят дальнейшие человеческие жертвы. Мы надеемся, что они приблизят стороны к полноценному урегулированию путем переговоров”, - говорится в заявлении.

Отмечается, что, так как боевые действия утихают, и приближается зима, они настоятельно призывают обе стороны уделять приоритетное внимание гуманитарной ситуации, особенно потребностям женщин и детей. Подчеркивается, что Верховному комиссару ООН по делам беженцев и Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ к вопросам предоставлении необходимой помощи гражданским лицам. “Мы призываем все стороны действовать ответственно и добросовестно, чтобы обеспечить немедленную доставку гуманитарной помощи”, - говорится в заявлении.

Соединенное Королевство подтвердило свое содействие Минской группе ОБСЕ как ключевой основе для достижения окончательного урегулирования. “Мадридские принципы обеспечивают основы для прочного урегулирования конфликта и для их реализации. Мы призываем все стороны работать в тесном контакте с сопредседателями для содействия их усилиям”, - говорится в заявлении.