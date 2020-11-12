В действиях российских миротворцев в Нагорном Карабахе будут использоваться боевые вертолеты

В миротворческой деятельности России в Нагорном Карабахе будут использоваться боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 в аэропорт Еревана были доставлены на военном транспортном самолете Ан-124 “Руслан”.

Ранее Генштаб РФ сообщил, что в течение суток в Нагорный Карабах были доставлены 414 российских миротворцев, несколько десятков машин и других транспортных средств, а также восемь вертолетов и БПЛА. В общей сложности в миссии будет 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении войны с 01:00 10 ноября.