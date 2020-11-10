Президент Армении инициировал консультации с политическими силами 

В рамках политических консультаций с политическими силами президент Армен Саркисян 10 ноября встретился с членом Бюро АРФД Арменом Рустамяном и членом Верховного совета АРФД Арцвиком Минасяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече была обсуждена текущая ситуация в стране, в частности, заявление, подписанное премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта и его положениям.

Возложив основную ответственность на действующие власти, представители АРФД выразили озабоченность существующими рисками и представили свое видение выхода из сложившейся ситуации.

Было подчеркнуто, что должен быть общенациональный консенсус по урегулированию карабахского конфликта как проблеме общегосударственного значения.

Президент Саркисян подчеркнул важность сохранения стабильности, общественной солидарности и единства страны.