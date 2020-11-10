Путин приветствовал заявление Пашиняна и Алиева о прекращении войны

Президент России Владимир Путин приветствовал принятие премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Действительно, для того, чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, необходимо выйти на эти компромиссы, а для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решение. В этой связи, конечно, вы все должны поддержать и премьер-министра Армении господина Пашиняна, и президента Республики Азербайджан господина Алиева в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принятии решения в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами", - сказал Путин, выступая во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, армянская и азербайджанская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.