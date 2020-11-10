На Кавказе начинается новая эра: президент Грузии об окончании войны в Карабахе
17:34, 10 Ноябрь, 2020
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, коснувшись достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, отметила, что на Кавказе начинается новая эра. Как сообщает Арменпресс, Зурабишвили написала об этом в своем микроблоге в Twitter.
«На Кавказе начинается новая эра. Я поздравляю наших друзей - Армению и Азербайджан, с окончанием трагической войны», - отметила президент, поблагодарив всех, кто способствовал этому.
Президент Грузии выразила соболезнования семьям погибших.
«Альтернативы миру и стабильности нет. Вместе мы начинаем новый этап сотрудничества», - написала президент Грузии.
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