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На Кавказе начинается новая эра: президент Грузии об окончании войны в Карабахе

На Кавказе начинается новая эра: президент Грузии об окончании войны в Карабахе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, коснувшись достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, отметила, что на Кавказе начинается новая эра. Как сообщает Арменпресс, Зурабишвили написала об этом в своем микроблоге в Twitter.

«На Кавказе начинается новая эра. Я поздравляю наших друзей - Армению и Азербайджан, с окончанием трагической войны», - отметила президент, поблагодарив всех, кто способствовал этому.

Президент Грузии выразила соболезнования семьям погибших.

«Альтернативы миру и стабильности нет. Вместе мы начинаем новый этап сотрудничества», - написала президент Грузии.


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