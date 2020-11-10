Жизни Арарата Мирзояна ничего не угрожает

Жизни Арарата Мирзояна спикера Национального собрания Армении ничего не угрожает. В данный момент его оперируют.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что группа людей, собравшаяся возле НС, избила спикера НС Арарата Мирзояна. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как блокируют машину Мирзояна и, выведя из машины, избивают.