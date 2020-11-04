В результате действий Азербайджана с армянской стороны погибло 50 мирных жителей

В результате действий вооруженных сил Азербайджана с начала развязанной 27 сентября войны с армянской стороны погибло 50 мирных жителей и не менее 148 человек получили ранения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Единый информационный центр Армении.

В результате действий Азербайджана было повреждено около 19 тысяч объектов недвижимости.