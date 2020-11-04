Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь

В результате действий Азербайджана с армянской стороны погибло 50 мирных жителей

В результате действий Азербайджана с армянской стороны погибло 50 мирных жителей

В результате действий вооруженных сил Азербайджана с начала развязанной 27 сентября войны с армянской стороны погибло 50 мирных жителей и не менее 148 человек получили ранения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Единый информационный центр Армении.

В результате действий Азербайджана было повреждено около 19 тысяч объектов недвижимости.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации