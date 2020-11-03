Турецкий журналист в агрессии Азербайджана против Арцаха раскрыл пантюркистские амбиции Турции

В статье, рассказывающей о его визите в Баку, турецкий журналист Куршад Зорлу раскрыл пантюркские цели и планы Азербайджана и Турции. Как сообщает «Арменпресс», статья журналиста опубликована в “Haberturk”.

В статье о своем визите в Баку с делегацией бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и его встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым журналист написал, что “хотя об этом говорится не так уж много, но Карабах - важная цель тюркского мира”.

Куршад Зорлу объясняет процесс в Карабахе с точки зрения пантюркизма, то есть “оси Турция-Нахиджеван-Зангезур-Тебриз-Каспийское море”.

“Если этот вопрос будет решен в допустимых пределах, весьма вероятно, что в евразийском регионе установится новый баланс сил”, - написал журналист.

С 27 сентября, в течение военных действий, развязанных Азербайджаном при поддержке Турции и наемников-террористов против Республики Арцах, уже трижды - 10 октября при посредничестве России, 18 октября при посредничестве Франции и 26 октября при посредничестве США было заявлено о прекращении огня. Но через несколько минут после вступления договоренностей в силу Азербайджан нарушал их, предпринимая диверсионные атаки, обстреливая передовые позиции и мирные населенные пункты.