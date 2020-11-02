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ВС Азербайджана открыли артиллерийский огонь в направлении села Давид-Бек, погиб мирный житель

ВС Азербайджана открыли артиллерийский огонь в направлении села Давид-Бек, погиб мирный житель

Сегодня в 18:10 азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций ВС Армении и села Давид-Бек, в результате чего один мирный житель погиб, еще двое ранены․ Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.


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