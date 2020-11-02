Женщины Арцаха провели акцию протеста перед посольством США в Армении

В ходе развязанной Азербайджаном и Турцией широкомасштабной войны против Арцаха, арцахские женщины, временно переехавшие в Армению, провели очередную мирную демонстрацию перед посольством США в Армении, требуя обуздать Азербайджан и Турцию. Как сообщает Арменпресс, участница акции Лиана Адамян отметила, что 10 дней назад они направили письмо в посольство, но не получили ответа, и теперь требуют встречи с послом США Линн Трейси.

«Это вторая демонстрация нашей инициативы перед посольством США. Мы 10 дней ждали ответа на наше первое письмо, но не получили его, и сейчас снова встретились с главой дипломатического отдела. Мы отметили, что ждем встречи с г-жой Трейси (послом США в Армении - ред.). Наша повестка дня та же: Соединенные Штаты как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должны принудить Азербайджан к прекращению огня, удержать Турцию от поддержки Азербайджану, а НАТО должно ввести санкции, чтобы сдерживать Турцию», - сказала Адамян.

Женщины решили остаться перед посольством до тех пор, пока не получат ответы на свои вопросы. Во время акции участники исполнили гимн Республики Арцах, а также потребовали от США признания независимости Республики Арцах.

Арцахские женщины провели аналогичные акции протеста перед офисами ООН, Европейского союза, а также перед посольствами различных стран в Армении. Они призывают международные организации и различные страны не хранить молчание, предотвратить зверства, совершаемые Азербайджаном, Турцией и международными террористами против народа Арцаха.